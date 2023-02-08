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Прирост COVID-19 в Саратовской области превысил 200 случаев в сутки

В Саратовской области в последние дни растет заболеваемость коронавирусом – 8 февраля выявлено 202 новых случая. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев составило 305331.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Саратове (136 случаев), Балаковском (31), Энгельсском (18) и Балашовском (15) районах.

Среди новых пациентов 38 детей и подростков до 17 лет, 62 взрослых 30-49 лет.

Пневмонией сопровождаются 12 случаев заболевания, остальные – ОРВИ.

Марина Ковалева

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