Полиция задержала подозреваемого в убийстве отца и сына на остановке в Петербурге

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в нападении на отца и сына автобусной остановке на Светлановском проспекте Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти.

Подозреваемого нашли поздно вечером по месту жительства на улице Демьяна Бедного, им оказался 30-летний мужчина. Он всячески пытался сбить полицейских со следа: дважды менял одежду и петлял по дворам, после чего вернулся домой. В настоящее время устанавливается мотив преступления.

Во вторник накануне «Ъ-СПб» писал, что двух мужчин зарезали на автобусной остановке в Калининском районе Петербурга. Оба погибших 62 и 27 лет были мигрантами. Их привезли в больницу, однако спасти не удалось.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте