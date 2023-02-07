Двух мужчин зарезали на автобусной остановке в Петербурге

Двойное убийство произошло на Светлановском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга. Двоих мужчин зарезали ножом на остановке общественного транспорта, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, убийство произошло утром около 7:20. Оба погибших 62 и 27 лет были мигрантами. Их привезли в больницу, однако спасти не удалось. По данным «Фонтанки», погибшими оказались отец с сыном. Молодой человек поссорился с неизвестным, а отец за него вступился. Незнакомец в разгар конфликта пустил в ход нож. В настоящее время полиция ищет подозреваемого по камерам видеонаблюдения.

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