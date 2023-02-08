В Башкирии виновника ДТП с погибшим приговорили к трем годам колонии-поселения

Туймазинский межрайонный суд приговорил 38-летнего жителя Шаранского района Нияза Газимова к трем годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на три года. Он признан виновным в нарушении лицом, находящимся в состоянии опьянения при управлении автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

11 мая 2022 года днем на 15 км дороги Шаран Lada 211440, за рулем которой был подсудимый, столкнулась со встречным «ВАЗ 21101», которым управлял 24-летний житель Туймазов. 45-летний пассажир Lada погиб, а два человека получили тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура обжаловала приговор в связи чрезмерно мягким наказанием.

Майя Иванова

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