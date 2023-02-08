В СК России взяли на контроль случай нападения стаи собак на ребенка в Пензенской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о комплексе следственных действий по уголовному делу о нападении бездомных собак в Пензенской области. Об этом сообщает СУ СК.

Ранее жители Пензы посредством СМИ обратились к господину Бастрыкину в связи со случаями нападений бездомных собак на людей. Они привели в пример инцидент на улице Ново-Казанской, где стая бродячих собак набросилась на ребенка. Сейчас по фактам ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак в областном центре расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Факту нападения собак на ребенка дадут правовую оценку в рамках его расследования.

Председатель СК России поручил руководству СУ СКР по Пензенской области доложить о следственных действиях.

Марина Ковалева