Депутаты Башкирии предложили ужесточить механизм изъятия участков сельхозназначения

Комитет Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию рассмотрел и одобрил поправки в республиканский закон о регулировании земельных отношений. Законопроектом предлагается закрепить механизм изъятия неиспользуемых участков сельхозназначения. Инициатива может быть принята в первом чтении на пленарном заседании в феврале, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

Предлагается разрешить лишать собственности, если участок не используется больше трех лет или используется с нарушением законодательства. Таким владельцам выдадут предписания об устранении нарушений, землевладельцы будут не вправе передать участок в залог или совершать сделки, направленные на прекращение или переход права собственности. Решение об изъятии примет суд. Затем участки будут проданы с публичных торгов.

По мнению авторов законопроекта, новый порядок ускорит ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

В действующем законе нет запрета на совершение действий о прекращении права собственности. Факт нарушения должен фиксироваться на протяжении трех лет, за это время может смениться владелец, и весь процесс запускается с самого начала, пояснили в Курултае.

Влада Шипилова

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