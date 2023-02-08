«Аэрофлот» начнет летать из Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа

С октября авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа (Индия) – Manohar International Airport. Об этом в telegram-канале сообщила Ассоциация туроператоров России. Полеты будут выполняться три раза в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из Екатеринбурга в Гоа полеты запланированы по вторникам, пятницам и субботам в 22:20 (прилет в 05:35) по местному времени. Обратный рейс по средам, субботам и воскресеньям в 06:35 (прилет в 13:20) по местному времени.

Аналогичные рейсы в Гоа запланированы из Москвы. Также начать летать в Manohar International Airport намерена авиакомпания Azur air.

Напомним, рейсы из Екатеринбурга в Гоа «Аэрофлот» запустил в конце ноября прошлого года. Стоимость билета до Гоа в одну сторону на одного человека без багажа тогда составляла 60,2 тыс. руб., с багажом — от 64 до 71 тыс. руб., билет в бизнес-классе – 115,2 тыс. руб.

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