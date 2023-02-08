Оппозиционера Илью Яшина перевели из СИЗО Ижевска в Москву

Оппозиционного политика Илью Яшина (признан иностранным агентом) перевели из СИЗО-1 в столице Удмуртии в следственный изолятор в Москве. Как он сообщил в своем Telegram, данная мера связана с тем, что приговор суда не вступил в законную силу, а ознакомление с материалами уголовного дела должно происходить в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вы меня, наверное, потеряли, друзья? А я уже в Москве. В той самой камере СИЗО "Медведь", из которой уехал перед Новым годом»,— рассказал Илья Яшин.

Напомним, Илью Яшина этапировали в Ижевск в конце декабря 2022 года до вступления приговора в законную силу. Его приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).