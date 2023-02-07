Уборка снега в Краснодаре продлится всю ночь

В Краснодаре уборка снега продолжится ночью с 7 на 8 февраля без перерыва. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С 21:00 работы по расчистке улиц от снега и обработке дорог от гололеда продолжат 40 единиц спецтехники. За ночь ответственные службы планируют завершить обработку основных улиц, магистралей и путепроводов.

Днем 7 февраля на уборку улиц в Краснодаре направили 43 единицы спецтехники и 650 человек. На обработку пешеходных переходов и остановок направили 34 спецавтомобиля. В случае необходимости в городе готовы задействовать спецтехнику строительных организаций, отметил мэр Евгений Наумов.

Анастасия Донскова

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