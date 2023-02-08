Тюменская область подписала соглашение для помощи детям с тяжелыми заболеваниями

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с фондом «Круг добра», созданном по инициативе президента Владимира Путина, для расширения помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соглашение предполагает обеспечение таких детей лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации. «Самое главное – мы формируем запас лекарств, чтобы при появлении нового ребенка с редким заболеванием начать терапию незамедлительно», – подчеркнул председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

Всего за время совместно работы с фондом в Тюменской области помощь была оказана 71 ребенку, которым за счет бюджета удалось купить лекарства и медицинские изделия по 14 заболеваниям.

Глава региона отметил, что власти уделяют большое внимание поддержке жителей региона, имеющих тяжелые заболевания. Лекарственную терапию в Тюменской области получают 200 таких пациентов, в том числе 109 детей. На это из бюджета выделили около 150 млн руб.

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