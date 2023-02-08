Мэрия Нижнего Тагила запретила возвращать отловленных собак во дворы, парки и кладбища

В Нижнем Тагиле запретили отпускать отловленных стерилизованных неагрессивных собак обратно на улицу. В частности, как сообщает TagilCity, животных нельзя выпускать на площади, парки, во дворы, кладбища, детские и спортивные площадки.

В список мест, где нельзя оставлять собак, также попали территории школ, детских садов, больниц, объектов культуры, магазинов и объектов общественного питания.

Напомним, в первой половине 2023 года мэрия Нижнего Тагила потратит на отлов бездомных собак 4 млн руб. Выделенные средства также пойдут на транспортировку животных в приюты, их содержание, лечение, вакцинация, маркирование и стерилизацию. Собак, не проявляющих агрессию, будут возвращать на прежние места их обитания.

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