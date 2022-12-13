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На отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле выделят 4 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила в первой половине 2023 года потратит 4 млн руб. на отлов бездомных собак, следует из данных с портала госзакупок. Согласно документации, мероприятия будут проводиться до 30 июня, а отлов собак без владельцев — до 31 мая.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Выделенные средства также пойдут на транспортировку животных в приюты, их содержание, лечение, вакцинация, маркирование и стерилизацию. Собак, не проявляющих агрессию, будут возвращать на прежние места их обитания.

Напомним, в начале года в Свердловской области обострилась проблема бродящих собак после того, как в конце января стая животных загрызла семилетнюю девочку в одном из сел Забайкалья. Тогда губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам в течение двух недель отловить и стерилизовать всех бездомных собак.

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