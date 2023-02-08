В Горно-Алтайском госуниверситете откроют медфакультет для ликвидации дефицита врачей

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил министерству здравоохранения региона совместно с Горно-Алтайским государственным университетом проработать с федеральными профильными министерствами вопрос об открытии в вузе медицинского факультета. По оценке властей республики, это поможет решить проблему дефицита медицинских кадров.

Поручение было дано по итогам совещания о развитии системы здравоохранения, сообщила 7 пресс-служба госсобрания – эл курултая Республики Алтай. «Благодаря созданию факультета у студентов появится возможность, не выезжая за пределы региона, обучаться по программам подготовки кадров в ординатуре по специальностям «терапия», «хирургия», «акушерство и гинекология», «неонатология», а также повышать квалификацию или проходить профессиональную переподготовку»,– говорится в сообщении.

По данным министра здравоохранения Республики Алтай Валерия Елыкомова, которые приводятся в пресс-релизе республиканского парламента, потребность региона во врачебных кадрах составляет 36 человек. По федеральной программе «Земский доктор» в 2022 году было трудоустроено 33 специалиста, по программе «Земский фельдшер» – 15. В настоящее время в Горно-Алтайске работает медицинский колледж.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии сообщил о том, что государственной системе здравоохранения региона не хватает, как минимум 1,5 врачей и 900 сотрудников среднего медицинского персонала.

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Валерий Лавский