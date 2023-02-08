В зону СВО добровольцами отправились уже более 4 тысяч кубанских казаков

С начала спецоперации в качестве добровольцев отправились служить уже более 4 тыс. казаков Кубанского казачьего войска. Только с начала февраля в зону СВО отправились более 100 казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов отметил, что все казаки в течение месяца проходили подготовку по различным направлениям, они полностью экипированы. Он отметил, что многие из них представлены к краевым и государственным наградам за мужество, героизм и отвагу.

Подготовка казаков Кубани проходит в специальном учебном центре «Кубань». Его филиалы уже открыты в Майкопе и Самаре, в 2023 году планируется открытие новых объектов в нескольких регионах РФ.

Татьяна Ручкина

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