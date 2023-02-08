По подозрению в превышении должностных полномочий задержан вице-мэр Слюдянского района

В Иркутской области в отношении первого заместителя мэра Слюдянского района возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий (ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году между администрацией Слюдянского района и строительной организацией был заключен муниципальный контракт на строительство школы на 725 мест. Завершиться работы должны были в декабре 2022 года, стоимость контракта составила 980 млн руб.

Предполагается, что подозреваемый, являясь должностным лицом, не контролировал ход и качество строительства школы, в нарушение законодательства и условий контракта принял у подрядчика часть работ, которые фактически не были выполнены. Несмотря на ряд проблем по объекту, подписал необходимые документы для оплаты подрядчику 53 млн руб.

«Следователями СК и сотрудниками УФСБ проведены обыски в администрации района, а также по месту жительства фигуранта уголовного дела и руководителя строительной организации. Изъяты документы и предметы, интересующие следствие», - сообщили в СУ СК по Иркутской области.

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Лолита Белова