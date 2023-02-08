WSJ: Китай обогнал США по числу пусковых установок межконтинентальных ракет

Китай обошел США по количеству наземных пусковых установок межконтинентальных ракет (МБР). При этом США по-прежнему превосходят Китай по числу ракет и ядерных боеголовок на них. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военных США.

По информации WSJ, американские военные сообщили об этом профильным комитетам конгресса США 26 января. Официальные лица США настаивают, что часть из китайских пусковых установок пустые.

Как отмечает WSJ, после публикации этой информации в палате представителей США заявили, что США нужно увеличить мощности для противодействию Китаю. По мнению главы комитета по вооруженным силам палаты представителей Майка Роджерса, США не должны достичь паритета по МБР с Китаем.

Количество МБР ограничено договором по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ), подписанным между США и Россией. Согласно документу, США и Россия должны ограничить число МБР, баллистических ракет на подлодках и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700 штук, развернутых ядерных беоголовок до 1,5 тыс. штук.

О ДСНВ — в материале «Ъ» «Вашингтон демонстрирует повышенное давление».

Олеся Павленко