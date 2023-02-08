Постпред России при ООН: перспективы мира станут ближе, когда накачка оружием и безумие прекратятся

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что правительство России не видит готовности стран Запада и Украины к конструктивному взаимодействию. По его мнению, «перспективы мира» будут ближе, когда «накачка оружием и это безумие прекратятся».

«Надеюсь, что когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе. Пока, к сожалению, я не вижу какой-либо готовности конструктивно взаимодействовать с другой стороны»,— сказал Василий Небензя на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

4 февраля Пентагон опубликовал список вооружения, которое передадут Украине в рамках нового пакета помощи на $2,175 млрд. В нем указаны «высокоточные ракеты». Позже пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер пояснил, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км.

Олеся Павленко