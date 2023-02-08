Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Постпред России при ООН: перспективы мира станут ближе, когда накачка оружием и безумие прекратятся

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что правительство России не видит готовности стран Запада и Украины к конструктивному взаимодействию. По его мнению, «перспективы мира» будут ближе, когда «накачка оружием и это безумие прекратятся».

«Надеюсь, что когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе. Пока, к сожалению, я не вижу какой-либо готовности конструктивно взаимодействовать с другой стороны»,— сказал Василий Небензя на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

4 февраля Пентагон опубликовал список вооружения, которое передадут Украине в рамках нового пакета помощи на $2,175 млрд. В нем указаны «высокоточные ракеты». Позже пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер пояснил, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км.

Олеся Павленко

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...