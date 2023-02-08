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Коммерсантъ FM
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Президент Грузии призвала Саакашвили уйти из политики

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала заявление по ситуации с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Госпожа Зурабишвили призвала господина Саакашвили уйти из грузинской политики. По ее мнению, Грузия стала «заложником этого единственного вопроса (вопроса Саакашвили — "Ъ")», тогда как другие важные проблемы не обсуждаются в публичном поле. Заявление опубликовано на сайте правительства.

«Учитывая заявления бывшего президента и в результате того, что он не признает и не кается в совершении преступлений, в случае его освобождения он станет активным противником не только власти, но и фактически репутации страны, следовательно, и ее европейских шансов»,— сказано в заявлении Саломе Зурабишвили.

По ее словам, даже если она предоставит ему, Михаил Саакашвили не сможет покинуть тюрьму из-за возбуждения новых уголовных дел против него. Госпожа Зурабишвили добавила, что господин Саакашвили проводил неправильную политику во время своего президентства. По ее мнению, он отошел от идеи по вступлению Грузии в Евросоюз и выполнения 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС.

«Дать стране упустить этот огромный шанс, превратить наш европейский путь из приоритетного вопроса во второстепенный и заменить его другой темой — преступление и большая ответственность перед будущим. Правящая партия и оппозиция несут совместную ответственность»,— сказано в ее заявлении.

Ранее суд в Тбилиси отказал в переводе Михаила Саакашвили на лечение в европейскую клинику. 6 февраля его адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принять «неотложное решение» о срочном переводе в европейскую клинику «для спасения жизни» господина Саакашвили.

По словам врачей, Михаил Саакашвили болен ментальными и эндокринологическими заболеваниями. С момента ареста 1 октября 2021 года он потерял почти половину веса, похудев со 127 кг до 69 кг. Министр юстиции Рати Брегвадзе обвинял его в «самовредительстве» и желании «избежать наказания». По решению министра с мая прошлого года Михаил Саакашвили находится не в тюрьме, а в элитной тбилисской клиники Vivamedi.

Олеся Павленко

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