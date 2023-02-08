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Коммерсантъ FM
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Артем Дзюба интересен «Локомотиву»

Спортивный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Ульянов подтвердил, что клубу интересны нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников, однако окончательное решение по поводу подписания с ними контрактов будет принято после полного медицинского обследования.

«Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы "Локомотиву" в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент. Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем. Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже, после полного медицинского обследования»,— сказал Ульянов, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

В ноябре 2022 года Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Последним клубом Игоря Смольникова было московское «Торпедо», в конце декабря главный тренер «черно-белых» Андрей Талалаев сообщил, что защитник расторг контракт.

«РИА Новости»

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