Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Super Bowl установит рекорд по ставкам

Более 50 млн жителей США, то есть примерно каждый пятый взрослый, намерены поставить деньги на исход Super Bowl 2023 — матча, в котором разыгрывается титул сильнейшей команды по американскому футболу. Игра состоится 13 февраля и встретятся в ней «Филадельфия Иглз» и «Канзас Сити Чифс».

Согласно прогнозу Американской ассоциации азартных игр, в общей сложности на исход матча будет поставлено около $16 млрд. Сумма, равно как и количество игроков, станет рекордной за всю историю наблюдения за ставками на Super Bowl. В ассоциации пояснили, что их оценка касается как легальных, так и подпольных ставок. Отметим, что далеко не во всех штатах США ставки вообще разрешены, хотя их число постоянно растет. На данный момент ставки законны в 33 штатах. Однако, если отталкиваться от оценки компании Eilers & Krejcik Gaming Research, окажется, что легальный сектор в разы меньше нелегального. Eilers & Krejcik оценила объем легальных ставок на Super Bowl лишь в $1 млрд. Больше всего ставок ожидается в Неваде ($155 млн), Нью-Йорке ($111 млн) и Пенсильвании ($91 млн). AP

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...