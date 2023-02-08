Super Bowl установит рекорд по ставкам

Более 50 млн жителей США, то есть примерно каждый пятый взрослый, намерены поставить деньги на исход Super Bowl 2023 — матча, в котором разыгрывается титул сильнейшей команды по американскому футболу. Игра состоится 13 февраля и встретятся в ней «Филадельфия Иглз» и «Канзас Сити Чифс».

Согласно прогнозу Американской ассоциации азартных игр, в общей сложности на исход матча будет поставлено около $16 млрд. Сумма, равно как и количество игроков, станет рекордной за всю историю наблюдения за ставками на Super Bowl. В ассоциации пояснили, что их оценка касается как легальных, так и подпольных ставок. Отметим, что далеко не во всех штатах США ставки вообще разрешены, хотя их число постоянно растет. На данный момент ставки законны в 33 штатах. Однако, если отталкиваться от оценки компании Eilers & Krejcik Gaming Research, окажется, что легальный сектор в разы меньше нелегального. Eilers & Krejcik оценила объем легальных ставок на Super Bowl лишь в $1 млрд. Больше всего ставок ожидается в Неваде ($155 млн), Нью-Йорке ($111 млн) и Пенсильвании ($91 млн). AP