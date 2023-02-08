Деньги собрались в ЦБ

Банки установили исторический рекорд по размещению средств на недельном депозитном аукционе ЦБ — впервые этот показатель перешагнул отметку в 5 трлн руб. При этом остатки на депозитах в Банке России также продолжают расти и могут обновить рекордный результат. Однако аналитики уверены, что сложившийся профицит ликвидности будет краткосрочным и уже в марте депозиты банков в ЦБ вернутся к более привычным значениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На недельном депозитном аукционе ЦБ 7 февраля был установлен исторический рекорд — банки принесли 5,25 трлн руб. Показатель превышает объем, размещенный банками в ЦБ неделю назад, почти на 1 трлн руб. При этом ставка достигла 7,48% годовых, максимальное значение с сентября прошлого года.

Общий объем средств, размещенных банками на депозитах в ЦБ, на начало дня уже превысил 6 трлн руб. и стал вторым по величине за пять лет наблюдения. Рекордный результат был достигнут 18 января — 6,35 трлн руб. Уже в среду, когда деньги поступят на счета ЦБ, он скорее всего будет перекрыт с учетом последнего недельного аукциона.

Эксперты отмечают, что основным источником избыточной ликвидности у большинства банков стали бюджетные средства. Накануне Минфин сообщил предварительные данные о расходах федерального бюджета в январе в размере 3,12 трлн руб., что составило около 11% от всего плана расходов на 2023 год. Согласно пояснению министерства, ускорение финансирования расходов в начале года связано главным образом с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, передает «Интерфакс».

Впрочем, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина отмечает, что рост размещения в ЦБ может быть связан как с временным притоком краткосрочных привлеченных средств клиентов под запланированные на ближайшее время выплаты, так и с погашением крупных кредитов.

Аналитики считают, что рекордные размещения средств на депозитах в ЦБ по инерции могут продолжаться и в ближайшее время, но на долгосрочный тренд рассчитывать не стоит. Независимый эксперт Ольга Ульянова полагает, что, скорее всего, ситуация с избытком короткой ликвидности в банках временная и нормализация наступит уже к концу февраля. «Одним из факторов этой нормализации может стать размещение Минфином новых ОФЗ. Другой фактор — потребность экономики в инвестициях, а значит, и в кредитах»,— говорит она. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков добавляет, что профицит ликвидности может еще немного вырасти в феврале за счет бюджетных стимулов, но в марте из-за налоговых платежей и начала работ по госконтрактам он, скорее всего, заметно сократится.

При этом опережающее финансирование расходов федерального бюджета остается ключевым фактором, определяющим состояние денежного рынка. «Банки понимают, что полученные от бюджета авансы и оплаты по выполненным контрактам компании скоро начнут активно тратить, поэтому стараются разместить их в короткие инструменты»,— поясняет Станислав Волков. Надежных корпоративных облигаций с погашением на горизонте одного месяца для размещения навеса ликвидности банкам не хватает, уточняет он. «Депозиты ЦБ остаются одним из наиболее безрисковых инструментов, который более востребован в периоды нестабильности на фондовом рынке, поскольку банки стараются более осторожно подходить к приобретению ценных бумаг»,— поясняет Людмила Кожекина.

Такая ситуация «давит на ставки на межбанковском рынке и доходность очень коротких ОФЗ», указывает господин Волков. По данным ЦБ, ставка RUONIA в январе-феврале держится на уровне 7% годовых, тогда как в конце прошлого года составляла 7,3–7,4% годовых. По данным Московской биржи, доходность полугодовых ОФЗ последние две недели не превышает 7% годовых, тогда как ключевая ставка ЦБ составляет 7,5%.

Максим Буйлов