Дома ждут военных

В Саратовской области расширяют меры поддержки лицам, участвующим в специальной военной операции на Украине. Новая мера касается многодетных семей, дети от 18 до 23 лет из которых участвуют в СВО по мобилизации или по контракту. По инициативе прокурора области за такими многодетными семьями хотят сохранить право на получение квартиры или соцвыплаты. Сейчас эта мера распространяется на семьи с детьми от 18 до 23 лет, которые получают образование очно или проходят срочную службу. Депутаты предлагают пойти в расширении права на получения госгарантий еще дальше, например, убрать из закона, предусматривающего бесплатное жилье многодетным, возрастные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Прокуратура Саратовской области решила защитить многодетные семьи, состоящие на учете на получение жилья, и дети из которых участвуют в специальной военной операции на Украине в качестве мобилизованных, контрактников или добровольцев. Поправки в ре­гиональный Закон «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» внес прокурор Сергей ­Филипенко.

В пояснительной записке к проекту указано, что действующее в области законодательство устанавливает, что жилье по договору социального найма однократно предоставляется признанным нуждающимися в нем многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей. Право на улучшение жилищных условий сохраняется за многодетными семьями, если до получения квартиры или выплаты дети достигли совершеннолетия, но их возраст не превышает 23 лет, и они или обучаются очно в образовательных организациях, или проходят срочную военную службу или альтернативную гражданскую службу. Возможность получить льготу оставили и для тех случаев, когда дети отслужили, но с этого момента прошло менее двух лет.

Действующее законодательство не предусматривает предоставление жилья для семей, совершеннолетние дети до 23 лет в которых были мобилизованы для участия в специальной военной операции на Украине или служат там по контракту. «Подобный пробел может повлечь случаи снятия с жилищного учета многодетных семей, в которых дети, достигшие совершеннолетия, принимают участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей»,— поясняет прокурор и добавляет, что законопроект направлен на предупреждение таких фактов. Согласно предложению, абзацы Закона «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области», которые касаются предоставления жилья или выплат многодетным семьям, дополняются словами «по мобилизации или службу по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации».

Действие закона предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

В финансовоэкономическом обосновании законопроекта указано, что мероприятия, предусмотренные в законе, будут проводиться в пределах средств, ежегодно предусматриваемых бюджетом.

Законопроект рассмотрели на комитете по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской облдумы.

Представлявший документ старший помощник прокурора области по взаимодействию с органами власти Иван Гусев отметил его быстрое согласование — документ был разработан 31 января, 2 февраля он поступил в думу, а 7го его обсудили на комитете. Отвечая на вопрос депутата Александра Ванцова («Родина»), господин Гусев заметил, что прецедентов, когда многодетная семья, совершеннолетний ребенок из которой участвовал в СВО, была снята с учета на получение жилья, в регионе не было, и задача власти — устранить пробел в законодательстве до появления таких случаев.

Коммунист Александр Анидалов предложил распространить льготы не только на многодетные семьи, совершеннолетние дети из которых участвовали в СВО, но и на другие категории. «Раньше исключение распространялось на совершеннолетних детей до 23 лет, которые обучаются очно или проходят срочную службу и, таким образом, не имеют своего дохода. Но у участников СВО есть же доход…»,— отметил он.

Иван Гусев ответил, что прокуратура не просчитывала этот момент, но считает поправку целесообразной, так как ее задача — расширить меру поддержки.

Господин Анидалов отметил, что он в целом за расширение мер и за то, чтобы государственную поддержку могло получить большее число граждан. В качестве примера он привел ситуации, когда у многодетной семьи есть «старенькая квартира» или автомобиль, и это их выводит из числа нуждающихся. По мнению коммуниста, такого быть не должно. И предложенные прокуратурой поправки расширяют господдержку, но ее можно было расширить еще сильнее и на другие категории. «Системно у нас государство обычно каждую копейку считает у многодетных или сирот. Здесь же пример, когда возможные ограничения, наоборот, снимаются. Но давайте пойдем еще дальше. Например, распространим меру о предоставлении жилья или выплаты на многодетные семьи, даже если дети из этих семей вышли на пенсию. Они же не виноваты в том, что государство вовремя не смогло выполнить свои обязательства»,— предложил он.

Иван Гусев поддержал позицию коммуниста в части расширения социальных гарантий, но отметил, что предложенные поправки предусматривают меры поддержки определенной категории.

Законопроект внесен на заседание областной думы для принятия в двух чтениях.

Марина Ковалева