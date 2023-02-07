Следствие занялось имуществом

В Саратове следствие предъявило обвинение председателю комитета по управлению имуществом Светлане Чеконовой. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. По данным силовиков, госпожа Чеконова в обход законодательства без проведения торгов предоставляла некоему предпринимателю земельные участки в центре города. Действия чиновницы, по данным следствия, привели к материальному ущербу муниципалитету в размере более 38 млн руб. Вину Светлана Чеконова не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлане Чеконовой вменяют причинение крупного ущерба бюджету Саратова

Фото: Владимир Барсуков Светлане Чеконовой вменяют причинение крупного ущерба бюджету Саратова

Фото: Владимир Барсуков

Следственный комитет РФ сообщил о предъявлении обвинения председателю комитета по управлению имуществом Саратова Светлане Чеконовой. Как сообщили в СКР, ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Следствие полагает, что в 2020 году госпожа Чеконова предоставила некоему гражданину, занимающемуся коммерческой деятельностью, имя которого следствие не разглашает, земельные участки в центре Саратова на улицах Вавилова, Рахова, в Мирном переулке и на площади Кирова. Затем эти участки были изъяты у собственника для муниципальных нужд, а взамен председатель комитета по управлению имуществом предоставила этому же предпринимателю имущественное право на земельные участки на территории города большей стоимости и площади без проведения торгов.

Таким образом, как полагает следствие, муниципальному образованию был нанесен материальный ущерб на сумму более 38 млн руб.

«Противоправные действия обвиняемой выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств»,— отметили в Следственном комитете.

Светлана Чеконова была назначена главой комитета по управлению имуществом в июне 2019 года, сменив на этой должности Сергея Важнова.

По данным «Ъ», уголовное дело было возбуждено еще в конце 2022 года. В декабре в администрации Саратова прошли обыски по делу о незаконном предоставлении муниципальной земли.

Тогда сообщалось, что муниципальная земля под ларьки в Мирном переулке была предоставлена двум физическим лицам еще в 2005 году, аренда под одним из них истекла в 2017 году, а по второму — в 2020 году. С ноября 2020-го по апрель 2021 года их продали некоему жителю Саратова, а затем они были изъяты под муниципальные нужды, а собственнику дали другую землю в качестве компенсации. При этом, как полагает следствие, необходимости предоставлять компенсацию не было, так как собственник владел участками незаконно и они могли быть изъяты через суд.

По данным «Ъ», Светлана Чеконова не признает вину во вменяемых ей преступлениях, в случае признания судом вины ей может грозить до четырех лет лишения свободы.

В декабре прошлого года первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе обвинительный приговор одной из предшественниц Светланы Чеконовой бывшему председателю комитета по управлению имуществом города Елене Салеевой и бывшему начальнику отдела муниципального земельного контроля КУИ Андрею Краснову. Суд признал, что бывшие чиновники мэрии с июля 2015-го по июль 2016 года получили взятку на общую сумму 17 млн руб. за помощь в изменении разрешенного вида использования земельного участка на территории Саратова, его передачу в аренду и получение разрешения на строительство многоквартирного дома.

Приговором Волжского районного суда от 17 марта Елене Салеевой назначено 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Андрею Краснову — 6,5 лет в колонии строгого режима. Оба осужденных лишены права занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях в течение пяти лет. Решение суда поддержала апелляционная инстанция. Кассация частично изменила приговор господину Краснову — ему зачли срок нахождения под домашним арестом.

Оба бывших чиновника не признавали вину в полном объеме.

Сергей Петунин