Обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии отказали в освобождении из липецкого СИЗО

Липецкий областной суд оставил в силе решение Левобережного райсуда, заключившего под стражу уроженца Грузии Георгия Вашакмадзе (Гия Самтредский), против которого возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Согласно материалам суда, без удовлетворения оставлена жалоба защиты Георгия Вашакмадзе, не согласившейся с его заключением под стражу в СИЗО-1. По мнению адвоката, в материалах дела нет прямых указаний на причастность доверителя к преступной иерархии, а его поведение не указывает на намерение скрыться. Со стороны родственников фигуранта дела принимаются меры к возможности внесения залога при избрании данной меры пресечения.

По версии регионального МВД, Георгий Вашакмадзе, отбывая наказание за вооруженный разбой в ФКУ Т-2 УФСИН России по Липецкой области, занимал высшее положение в преступной иерархии. Следствие считает, что он имел статус вора в законе. Мужчина вину отрицает и считает возможным избрать ему домашний арест. Согласно материалам суда, ему предъявлено обвинение.

Апелляционная инстанция согласилась с необходимостью заключения Георгия Вашакмадзе под стражу. В местах лишения свободы он зарекомендовал себя с отрицательной стороны, как лицо, «склонное к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка» и как «лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, оказывающий негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных, организующий и провоцирующий групповое противодействие законным требованиям администрации, склонный к совершению побега». Распоряжением Минюста 28 февраля 2019 года пребывание Вашакмадзе в РФ было признано нежелательным. В связи с этим суд пришел к выводу, что он может скрыться, и сохранил меру пресечения.

Сергей Толмачев