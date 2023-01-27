В Липецке заключили под стражу очередного «авторитетного» иностранца

Вчера Левобережный районный суд Липецка отправил в СИЗО на два месяца 43-летнего гражданина Грузии, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В объединенной пресс-службе судебной системы региона не раскрыли личность мужчины. По данным «Ъ», речь идет о Георгии Вашакмадзе. Он более известен в криминальных кругах как Гия Самтредский. Уголовное дело против него возбуждено по материалам УФСБ по Липецкой области, расследование проводят сотрудники полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подозреваемый неоднократно судим. В 2001 году он получил пять лет колонии за вооруженный разбой в составе преступной группировки (ч. 2 ст. 162 УК РФ), после отбытия этого срока был осужден еще на год за попытку дачи взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ). А в 2008 году Московский горсуд приговорил его к 15 годам за ряд преступлений, в их числе - покушение во время погони на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Тогда сообщалось, что в этих преступлениях фигурировал еще один криминальный авторитет Карло Чхиквадзе (Каха Чохатаурский).

В результате срок Георгия Вашакмадзе закончился лишь прошлой осенью, а последние годы он находился в елецкой колонии. Затем его задержали из-за нежелательности пребывания в стране и вскоре возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (уголовная ответственность за это введена в РФ в 2019 году). По данным «ПраймКрайм», статус «вора в законе» подозреваемый мог получить в 2013-м. По версии полиции, он использовал свои полномочия во время отбывания наказания. Георгий Вашакмадзе отрицает вину, а во время избрания ему меры пресечения попросил отправить его под домашний арест. «Оснований для этого суд не нашел и, исходя из характера преступления и личности подозреваемого, избрал ему более строгую меру пресечения»,— пояснили решение в пресс-службе судебной системы региона.

В прошлом году в Липецке за занятие высшего положения в преступной иерархии девять лет получил еще один уроженец Грузии, отбывающий наказание в елецкой колонии, Тенгиз Гигиберия (Тенго Потийский). Он вину не признавал и заявлял в суде, что готов отказаться от статуса вора.

Сергей Толмачев