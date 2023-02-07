«Локомотив» допустил подписание контракта с Дзюбой и Смольниковым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что московский клуб рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым. Ранее сегодня, 7 февраля, об этом сообщал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы ''Локомотиву'' в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент»,— подтвердил Дмитрий Ульянов в комментарии для «Спорт-экспресса».

При этом он отметил, что подписание контракта возможно при условии, что Дзюба и Смольников будут в «отличной физической форме». Окончательное решение клуб примет после полного медицинского обследования игроков.

Иван Карпов сообщал, что Артем Дзюба и Игорь Смольников договорились о подписании контрактов до конца сезона. По словам журналиста, игроки будут получать по 2,5 млн руб. ежемесячно. Он также сообщал, что медицинское обследование футболисты пройдут завтра, 8 февраля.

34-летний Артем Дзюба в ноябре 2022 года покинул турецкий «Адана Демирспор» по соглашению сторон. Контракт с клубом был подписан 18 августа 2022 года. Он сыграл пять матчей за команду и забил один гол. До этого нападающий на протяжении семи сезонов выступал за «Зенит». Он признан лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

Игорь Смольников в декабре 2022 года ушел из «Торпедо». Он перешел туда в июле 2022 года из тульского «Арсенала». В последнем сезоне он сыграл 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

Лусине Баласян