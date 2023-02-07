Иностранные инвесторы не планируют сворачивать крупные проекты в воронежском АПК

Крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса Воронежской области с иностранным участием «не планируют прекращать реализацию проектов». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в областном департаменте аграрной политики.

«У нас реализовывалось не так много проектов с иностранным участием. Все ключевые — “Эконива”, дрожжевой завод, семенной завод в Павловском районе, Бобровский сырзавод — продолжают функционировать в прежнем режиме»,— рассказали в ведомстве.

Ранее курирующий АПК воронежский вице-премьер Виктор Логвинов говорил в интервью «Ъ-Черноземье», что в субъекте «есть предприятия с иностранным участием, которые занимают значимую долю на региональном рынке или производят критически важную продукцию — например, это компания “Танаис Семанс”, занимающаяся производством семян (в Павловском районе.— “Ъ-Черноземье”)». Вице-премьер подчеркивал, что власти «внимательно следят» за работой таких предприятий, но пока «все обязательства они выполняют».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин