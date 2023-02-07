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Коммерсантъ FM
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Вынесен приговор экс-начальнику махачкалинского СИЗО

Кировский районный суд Махачкалы вынес приговор бывшему начальнику махачкалинского СИЗО Дауду Давыдову, двум его подчиненным, а также еще одному фигуранту дела — осужденному, который в сговоре с ними участвовал в вымогательстве. Им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве.

Все четверо были признаны виновными по большинству предъявленных обвинений. Дауд Давыдов приговорен к восьми годам лишения свободы, а его подчиненные Махач Вакилов и Абдулла Мирзаев — к пяти с половиной годам каждый. Наказание они должны отбывать в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда.

Как сообщал «Ъ», в ходе прений гособвинение запросило для бывшего начальника СИЗО Дауда Давыдова 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года, штрафом в размере 150 тыс. руб. и ограничением свободы на два года.

Бывший начальник дневной смены отдела режима и надзора СИЗО-1 Махач Вакилов и старший инспектор отдела режима и надзора изолятора Абдулла Мирзаев должны были бы провести в колонии, по мнению гособвинителя, по девять лет.

Для четвертого фигуранта, осужденного Рустама Рустамова, обвинение запрашивало семь лет лишения свободы, однако суд определил ему более строгое наказание за вымогательство в целях получения имущества в крупном размере — семь с половиной лет колонии строгого режима.

Юлия Рыбина, Махачкала

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