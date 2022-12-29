Экс-начальнику СИЗО Махачкалы и его подчиненным запросили длительные сроки лишения свободы

Гособвинение запросило длительные сроки заключения для бывшего начальника махачкалинского СИЗО-1 Дауда Давыдова, двух его подчиненных и осужденного, который в сговоре с ними участвовал в вымогательстве у еще одного арестанта более 3 млн руб., сообщили «Ъ» в пресс-службе Кировского районного суда Махачкалы.

Прокурор попросил приговорить Дауда Давыдова по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года, штрафом 150 тыс. рублей и ограничением свободы на два года.

Бывший начальник дневной смены отдела режима и надзора СИЗО-1 Махач Вакилов и старший инспектор отдела режима и надзора изолятора Абдулла Мирзаев должны провести в колонии, по мнению гособвинителя, по девять лет.

Для четвертого фигуранта, осужденного Рустама Рустамова, обвинение запросило семь лет лишения свободы.

Фигурантам дела было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве.

Одним из преступлений, выявленных следователями в СИЗО-1, стало вымогательство взятки у бывшего следователя Следственного комитета России, который сам обвинялся в незаконном лишении свободы и превышении должностных полномочий.

Начальник СИЗО Давыдов вместе с Вакиловым и Мирзаевым неоднократно применяли физическое насилие в отношении своей жертвы, добиваясь от него признательных показаний, а также вымогали взятки у супруги арестованного за организацию свиданий с ним. В общей сложности она вынуждена была передать им 150 тыс. руб.

Никто из подсудимых свою вину не признал, защита попросила суд оправдать их по всем пунктам обвинения. Приговор по делу будет вынесен в начале следующего года, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Юлия Рыбина, Махачкала