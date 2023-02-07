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Назначен новый директор департамента промышленной политики Краснодарского края

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Хмелько директором краевого департамента промышленной политики, сообщает пресс-служба краевой администрации. До назначения на должность руководителя департамента господин Хмелько был начальником отдела развития промышленности и проектной деятельности.

Дмитрию Хмелько 34 года, он уроженец города Гулькевичи Краснодарского края, окончил Кубанский государственный аграрный по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2011 года по 2022 год работал на различных должностях в банковских и страховых структурах, в том числе «ВТБ», «Сбербанк России» и «АльфаСтрахование».

Анна Перова, Краснодар

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