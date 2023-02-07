Криптобиржа Binance приостанавливает долларовые переводы

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа — Binance объявила, что с завтрашнего дня, 8 февраля, временно приостанавливает все банковские переводы в долларах США. Компания отметила, что эта меры затронет лишь небольшую долю ее пользователей.

«Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее возобновить предоставление этой услуги,— отмечает Binance.— Все остальные способы покупки и продажи криптовалют остаются». Причин подобного шага Binance не указала. При этом на американское подразделение, Binance.US, которое управляется отдельно от Binance, временный запрет не распространяется — он затронет только неамериканских пользователей Binance, которые захотят перевести средства на банковские счета в долларах или с этих счетов.

Тем не менее, по данным телеканала CNBC, который ссылается на статистику Arkham Intelligence, после объявления Binance о приостановке долларовых переводов на бирже произошел резкий рост трансакций — пользователи стали переводить привязанные к доллару стейблкойны, такие как Tether или USDC, на другие криптобиржи или на свои личные кошельки. CNBC сообщает, что отток средств в долларах с Binance за минувшие сутки составил $172 млн (общие криптоактивы этой платформы сейчас оцениваются в $42,2 млрд).

Евгений Хвостик