В 2022 году россияне совершили 23,2 млн зарубежных поездок

По итогам 2022 года россияне совершили 23,2 млн поездок за рубеж, что на 2 млн больше, чем в 2021 году. Из них почти 6,9 млн — туристические поездки. Это следует из данных погранслужбы ФСБ России, которые приводит «Интерфакс».

Наибольшее количество туристических поездок россияне совершили в третьем квартале 2022 года — 2,4 млн. На первый и второй квартал пришлось 1,17 млн и 1,16 млн туристических поездок соответственно. В четвертом квартале показатель составил 2,15 млн.

Самые популярные направления у российских туристов в 2022 году:

Турция (3,7 млн поездок);

ОАЭ (909,7 тыс.);

Египет ( 761, 5 тыс.);

Армения (295,7 тыс.);

Таиланд (171,4 тыс.);

Узбекистан (131,6 тыс.);

Казахстан (113,3 тыс.);

Мальдивы (94,5 тыс.);

Азербайджан (92,7 тыс.);

Доминикана (76,1 тыс.).

Турция также лидирует среди направлений поездок россиян с разными целями — 4,8 млн. Также в этом списке Абхазия (4,2 млн), Казахстан (2,7 млн), ОАЭ (1,2 млн), Египет (947 тыс.).

Лусине Баласян