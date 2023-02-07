Возбуждено первое уголовное дело после ужесточения закона об иностранных агентах

Управление Следственного комитета России по Тверской области возбудило уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента в отношении координатора движения «Голос» (внесено в реестр иностранных агентов) Артема Важенкова (также внесен в реестр иностранных агентов). Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков обратил внимание, что это первое уголовное дело, которое возбуждено после ужесточения закона об иностранных агентах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Важенков

Фото: vk.com / vazhenkov Артем Важенков

Фото: vk.com / vazhenkov

По словам господина Чикова, с постановлением о возбуждении уголовного дела ознакомился адвокат Дмитрий Качурин, который представляет Артема Важенкова в суде.

Минюст внес Артема Важенкова в реестр иностранных агентов 29 сентября 2021 года после выборов в Госдуму. Вместе с ним иностранными агентами также были признаны еще 19 координаторов движения «Голос». В марте 2022 года Артема Важенкова оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки поста в Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta). Активист в связи с этим обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека.

29 декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за неисполнение обязанностей иностранных агентов. За второе за год нарушение была введена уголовная ответственность — по ст. 330.1 УК РФ.

Милена Костерева