Экс-гендиректор чебоксарской фирмы приговорен к двум годам и десяти месяцам колонии за мошенничество

Ленинский райсуд Чебоксар признал 37-летнего Эдуарда Резяпова, бывшего гендиректора чебоксарского ООО «Союзстройинвест», виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к двум годам и десяти месяцам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 800 тыс. руб.

Как установил суд, осужденный похитил 10,27 млн бюджетных рублей в ходе строительства инженерной инфраструктуры индустриального парка в городе Канаше. Объект возводился «Союзстройинвестом» в рамках проекта создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Канаш».

С целью хищения денег Эдуард Резяпов в сентябре 2019 года изготовил подложные документы о выполнении работ по укомплектованию трансформаторной подстанции средствами индивидуальной защиты, запасными частями и иными необходимыми для работы принадлежностями. Документы были переданы горадминистрации Канаша, являвшейся заказчиком по муниципальному контракту.

Мэрия приняла фиктивные документы и перечислила фирме «Союзстройинвест» 10,27 млн руб. за фактически не выполненные работы и не поставленное оборудование. Эти деньги Эдуард Резяпов похитил.

Как пояснил «Ъ» старший помощник прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич, следствие вменяло в вину осужденному и подделку документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ), однако суд счел обвинение по этой статье неосновательным. Господин Якушевич отметил, что сейчас основная часть необходимого для работы оборудования допоставлена.

Изначально на факт мошенничества вышли сотрудники УФСБ по Чувашии, на основании представленных ими материалов управление СКР по Чувашии возбудило уголовное дело.

Получить комментарии у адвоката осужденного «Ъ» не удалось.

Олег Ерусланов, Чебоксары