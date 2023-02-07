Краснодар занял третье место среди мегаполисов РФ по стоимости вторичного жилья

Краснодар стал третьим мегаполисом в РФ по стоимости вторичного жилья за 1 кв.м. по итогам января текущего года. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование «Домклик».

В Краевом центре 1 кв.м. вторички в среднем стоит 94,8 тыс. руб., в то время как самое дешевое жилье на вторичном рынке зафиксирована в Челябинске (55,6 тыс. руб.). Самые высокие цены были отмечены в Москве (237,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (158,6 тыс. руб.).

Краснодар также занял третью строчку в списке по стоимости жилья в новостройках. По итогам января 2023 года ее средний показатель составил 142 тыс. руб. за 1 кв.м. В начале текущего года показатель вырос на 12% в сравнении с январем прошлого года.

Анастасия Донскова

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