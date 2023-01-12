Средняя стоимость квартир в новостройках Краснодара за год выросла на 12%

Средняя цена жилой недвижимости в новостройках Краснодара в начале 2023 года выросла на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РБК Недвижимость».

В текущем году средняя стоимость квартиры в краснодарских новостройках составила 6,7 млн руб., в то время как годом ранее показатель достигал 6 млн руб. город занял 12-е место по динамике роста цен. На первой строчке расположилась Самара, где прирост составил 39% и достиг отметки в 6,1 млн руб. (4,4 млн руб. в 2022 году). Далее следуют Казань (+35%, до 9,2 млн руб.), Ростов-на-Дону (+32%, до 5,8 руб.), Нижний Новгород (+24%, до 7,8 млн руб.) и Красноярск (+23%, до 6,4 млн руб.).

Москва оказалась на последней позиции рейтинга. Квартиры здесь за год подорожали на 5% до 15,9 млн руб. (15,1 млн руб. в 2022 году). В конце списка также оказались Екатеринбург (+9%, до 5,8 млн руб.) и Уфа (+10%, до 5,6 млн руб.).

В среднем по России средняя стоимость жилья в новостройках составила 6,9 млн руб., что на 15% выше, чем годом ранее.

Анастасия Донскова

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