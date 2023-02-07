Из планов Смольного на развитие петербургского метро до 2028 года исчезло две станции

Количество новых станций метро, планируемых к строительству в Санкт-Петербурге к 2028 году, может быть уменьшено с шести до четырех, соответствующие изменения в программу развития транспортной системы города предложены в проекте постановления горадминистрации. На изменения обратила внимание «Фонтанка».

Так, в проекте изменений говорится о планах построить четыре станции и продлить длину линий метрополитена до 133,6 км. В актуальном документе значится шесть новых станций и увеличение длины веток до 138,8 км.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга изданию уточнили, что информация о сроках ввода объектов в эксплуатацию представлена в соответствии с доведенными лимитами финансирования по АИП 2023–2025.

«Государственные программы Санкт-Петербурга разрабатываются на шесть лет. Ежегодно они корректируются, в том числе путем исключения уже реализованных мероприятий в прошедшем году и дополнением мероприятий шестого года»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к 2050 году в Петербурге намерены построить 57 новых станций метро .Более половины из них планируется ввести в эксплуатацию до 2023 года.

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