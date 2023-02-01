К 2050 году в Петербурге намерены построить 57 новых станций метро

В новом Генплане Санкт-Петербурга предусмотрено строительство 57 станций метрополитена к 2025 году. Более половины из них планируется ввести в эксплуатацию до 2023 года. Об этом рассказал журналистам исполняющий обязанности главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) Александр Федотов.

«Согласно Генплану, планируется разместить 89 объектов метро, в том числе 57 новых станций и 29 новых вестибюлей»,— рассказал господин Федотов (цитата по «Деловому Петербургу»). До 2030 года запланировано построить 31 объект, включая станции и выходы.

Сейчас в стадии активного строительства находятся станции «Путиловской», «Юго-Западной» и «Горного института». Они будут введены не ранее 2024 года.

Напомним, утверждение нового Генплана Петербурга перенесли на осень 2023 года. В ближайшее время начнутся заседания по рассмотрению предложений к Генплану петербуржцев.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте