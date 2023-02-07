В Ростовской области виновные в отравлении диких зверей химикатами возместят ущерб

Собственники земельных участков в Ростовской области, где были обнаружены отравленные ядохимикатами звери и птицы, получили претензии о возмещении ущерба, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

По информации ведомства, в течение нескольких последних месяцев в регионе специалисты надзорных органов зафиксировали гибель диких животных и птиц в ряде районов. Случаи падежа наблюдались в Кагальницком, Зерноградском и Песчанокопском районах Ростовской области. Точное количество пострадавших животных не известно. Патологическое исследование выявило наличие в биоматериалах следов антикоагулянтов, применяемых для устранения грызунов на полях.

«Основной версией стало отравление животных вследствие неправильного обращения собственников земель с агрохимикатами, предназначенными для травли грызунов», — сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

Отмечается, что для принятия мер информация о фактах гибели зверей и птиц была направлена в Управление Росельхознадзора по Ростовской области и природоохранную прокуратуру. В отношении собственников сельхозземель, где находили погибших животных, проведена профилактическая работа. Также ответственным лицам направлены претензии о возмещении причиненного ущерба. Если выплаты не будут произведены добровольно, то ситуация будет урегулирована в судебном порядке.

Ранее «Ъ-Юг» подробно писал о случаях падежа животных от отравления ядохимикатами.

Анастасия Назарова