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Коммерсантъ FM
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Суд обязал вернуть «Яндексу» бренд «Яндекс Афиша»

Суд по интеллектуальным правам признал незаконной отмену регистрации товарного знака «Яндекс Афиша» и обязал восстановить его правовую охрану, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда. Также по решению суда Роспатент должен выплатить «Яндексу» 4,5 тыс. руб. уплаченной госпошлины.

В ходе судебного заседания представитель компании «Яндекс» утверждал, что ее товарный знак «Яндекс Афиша» — единый элемент, и представляет собой неделимую семантическую конструкцию. В качестве аргументации представитель компании привел результаты опроса потребителей, которые слово «афиша» ассоциируют просто с объявлением, а «Яндекс Афиша» — с онлайн-сервисом по продаже билетов.

Однако «Роспатент» настаивал на отклонении иска. «Товарный знак "Афиша" давно использовался правообладателем, приобрел репутацию. Его использование в бренде "Яндекс Афиша" может вводить в заблуждение, потребители могут подумать, что это коллаборация»,— подчеркнул юрист «Роспатента».

«Яндекс» зарегистрировал товарный знак «Яндекс.Афиша» в 2019 году. В 2020 году Rambler Group, развивающая бренд «Афиша», смогла оспорить это решение через коллегию палаты по патентным спорам. В феврале 2022-го суд в очередной раз отказал «Яндексу» в признании недействительным решения Роспатента по охране товарного знака «Афиша».

Подробнее о споре — в материале «Ъ» «С "Яндекса" снимают афишу».

Милена Костерева

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