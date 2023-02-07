Департамент промышленной политики Кубани возглавил 34-летний Дмитрий Хмелько

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении руководителем краевого департамента промышленной политики 34-летний Дмитрий Хмелько. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дмитрию Хмелько родился в городе Гулькевичи в 1989 году, в 2011 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2011 по май 2022 года он работал на линейных и руководящих должностях в крупных банках и страховых компаниях — «ВТБ», «Сбербанк России», «СОГАЗ», «АльфаСтрахование». С мая 2022 года замещал должность начальника отдела развития промышленности и проектной деятельности в краевом департаменте промышленной политики.

Женат, воспитывает сына и дочь.

До него этот пост с приставкой «и. о.» занимал Владимир Мостовой, который в свою очередь сменил Ивана Куликова, подавшего в отставку в конце июня минувшего года и пересевшего впоследствии в кресло директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.

Михаил Волкодав

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