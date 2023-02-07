В Самаре скорректируют движение автобусов № 50

В Самаре с 8 февраля изменят трассу следования автобусов № 50 в районе новой эстакады на улице Ново-Садовой. Это будет сделано для улучшения транспортной доступности, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, при движении в направлении железнодорожного вокзала автобусы будут проезжать не через эстакаду, а по дублеру ул. Ново-Садовой и останавливаться возле дома № 184 по этой улице. Далее транспорт проследует мимо ТЦ «Апельсин» до ул. Советской Армии и повернет налево в районе ДК «Современник» с остановкой около дома № 164 по ул. Ново-Садовой.

Ранее в мэрии сообщили, что в пятницу, 10 февраля, будет ограничено движение транспорта по ул. Пионерской в Самаре. Мера будет действовать с 8:00 до 12:00 (MSK+1) на участке от ул. Куйбышева до ул. Степана Разина. Движение будет ограничено из-за проведения Дня памяти сотрудников ГУМВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Ани Айвазян