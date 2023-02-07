Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре скорректируют движение автобусов № 50

В Самаре с 8 февраля изменят трассу следования автобусов № 50 в районе новой эстакады на улице Ново-Садовой. Это будет сделано для улучшения транспортной доступности, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, при движении в направлении железнодорожного вокзала автобусы будут проезжать не через эстакаду, а по дублеру ул. Ново-Садовой и останавливаться возле дома № 184 по этой улице. Далее транспорт проследует мимо ТЦ «Апельсин» до ул. Советской Армии и повернет налево в районе ДК «Современник» с остановкой около дома № 164 по ул. Ново-Садовой.

Ранее в мэрии сообщили, что в пятницу, 10 февраля, будет ограничено движение транспорта по ул. Пионерской в Самаре. Мера будет действовать с 8:00 до 12:00 (MSK+1) на участке от ул. Куйбышева до ул. Степана Разина. Движение будет ограничено из-за проведения Дня памяти сотрудников ГУМВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Ани Айвазян

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...