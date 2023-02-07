В Самаре ограничат движение транспорта в день памяти погибших полицейских

Движение транспорта по ул. Пионерской в Самаре будет ограничено в пятницу, 10 февраля. Мера будет действовать с 8:00 до 12:00 (MSK+1) на участке от ул. Куйбышева до ул. Степана Разина. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

«Также с 20:00 9 февраля до 12:00 10 февраля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств по ул. Пионерской в границах ул. Куйбышева и Степана Разина»,– говорится в сообщении.

Движение транспорта на указанном участке будет ограничено из-за проведения Дня памяти сотрудников ГУМВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. Мера не распространяется на городской общественный транспорт и спецмашины полиции, а также «скорую помощь» и пожарную охрану. Ранее в Самаре ограничивали движение транспорта из-за В лыжного марафона.

Георгий Портнов