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Коммерсантъ FM
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Лавров: Международный уголовный суд себя дискредитировал

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал призыв экспертов ООН провести независимое расследование возможных военных преступлений, совершенных ЧВК «Вагнер» в Мали. Дипломат заявил, что у экспертов ООН нет полномочий рассматривать какие-либо аспекты военных преступлений. Он напомнил, что такие полномочия внесены Совбезом ООН в устав Международного уголовного суда, однако этот орган, по его мнению, во многом себя уже сильно дискредитировал.

«Что касается каких-то экспертов ООН, которые некие изыскания делают о якобы имевших место преступлениях частной военной компании "Вагнер" — мне неизвестно о каких-либо экспертах ООН, которые были бы наделены полномочиями рассматривать какие-либо аспекты военных преступлений, кем бы они ни совершались»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что Международный уголовный суд имеет право расследовать военные преступления в тех странах, которые ратифицировали основной документ этого органа — Римский статут. Мали входит в список стран, присоединившихся к статуту. «Но здесь бывают исключения и, кстати сказать, в контексте логики неоколониализма. Международный уголовный суд во многом себя уже сильно дискредитировал»,— отметил дипломат.

Международный уголовный суд работает с 1 июля 2002 года. Согласно 5-й статье Римского статута, он расследует геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. В настоящее время к Римскому статуту присоединились 123 страны. В список государств, ратифицировавших документ, не входят, в частности, Россия, США и Украина.

31 января пресс-служба ООН опубликовала призыв экспертов организации провести независимое расследование возможных военных преступлений, совершенных в Мали бойцами ЧВК «Вагнер» и правительственными войсками. «Нас особенно беспокоят вызывающие доверие сообщения о том, что на протяжении нескольких дней в начале марта 2022 года вооруженные силы Мали вместе, как предполагается, с членами “Группы Вагнера” казнили несколько сотен человек в Муре, деревне, расположенной в центральной части Мали»,— отмечается в докладе. 5 февраля власти Мали выслали из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Гийома Нгефа, который незадолго до этого обвинил «Вагнер» в нарушении прав человека.

Эрдни Кагалтынов

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