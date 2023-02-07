Глава Целинного округа Зауралья досрочно ушел в отставку

Дума Целинного округа Курганской области досрочно прекратила полномочия главы муниципалитета Александра Сытова. Решение принято на заседании 7 февраля.

Накануне руководитель администрации подал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты возложили временное исполнение обязанностей главы муниципального округа на заместителя руководителя Людмилу Акулову.

Экс-глава поблагодарил всех за совместную работу. «Спасибо целинникам, доверие которых я ощущал постоянно, помощь и поддержку губернатора и правительства области. Я уверен, что округу задан правильный вектор движения. И все будет хорошо», – высказался Александр Сытов. Он руководил муниципалитетом с июля 2020 года.