В Башкирии инвесторам предложили производить отбеливатель для бумаги

Корпорация развития Башкирии предложила инвесторам вложить около 449 млн руб. в создание завода по производству хлората натрия в ОЭЗ «Алга», сообщили в пресс-службе предприятия. На проектно-изыскательские работы планируется потратить 4,9 млн руб., строительно-монтажные работы — 269,22 млн руб., на закупку оборудования — 167,06 млн. руб., автомобилей — 19,1 млн руб. и 2,88 млн руб. — на остальные затраты. На предприятии создадут 35 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — год.

Для создания завода выделена территория площадью 3,96 га в Ишимбае. Необходимо построить производственное здание, склады для готовой продукции, основных и вспомогательных материалов, административный блок общей площадью 4,7 тыс. кв. м.

«Инвестор сможет воспользоваться возможностью снижения налоговых ставок, ускоренной амортизацией, арендными льготами, а также действием свободной таможенной зоны», — отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.

Майя Иванова

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