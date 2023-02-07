Научный взгляд на спецоперацию получил наказание

Суд в Казани арестовал на трое суток социолога Искандера Ясавеева, ранее признанного иностранным агентом, за публикацию статьи о причинах начала спецоперации РФ на Украине. Лингвистическая экспертиза, заказанная прокуратурой, обнаружила в тексте «косвенное побуждение» к насилию и ненависти в отношении социальной группы «политические деятели России». Господин Ясавеев с такими выводами не согласился, заверив суд, что пользовался «научным языком» и размышлял лишь о возможной «смене власти», которая «предполагается демократическим путем». Однако суд не нашел оснований «не согласиться» с заключениями экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Вахитовский райсуд Казани вчера вынес решение по административному делу Искандера Ясавеева (включен в реестр иностранных агентов). Он признан виновным по ст. 20.3.1. КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Господин Ясавеев арестован на трое суток.

Согласно постановлению суда (копия есть у «Ъ»), дело было возбуждено прокурором Казани Олегом Дроздовым по материалам центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану. Полицейские задокументировали, что летом 2022 года на сайте проекта «Idel.Реалии» (внесенен Минусом РФ в реестр иностранных агентов) была напечатана авторская колонка господина Ясавеева. В ней он рассуждал, почему Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Суду была представлена лингвистическое исследование статьи, которое выполнил специалист Набережночелнинского государственного университета Радик Галиуллин. Он пришел к выводу, что в статье Искандера Ясавеева есть «осуществление косвенного публичного побуждения к осуществлению враждебных действий в отношение представителей социальной группы» — «политические деятели». К таким высказываниям специалист, в частности, отнес слова социолога о необходимости «десоветезации» и «изживания "человека советского»», а также рассуждения о возможных «угрозах» со стороны России. «Применяются коммуникативные способы косвенного побуждения в форме создания образа угрозы в лице России как для своего народа, так и мирового сообщества»,— говорится в заключении эксперта. Также он обнаружил в статье «умалительные (унизительные) характеристики» политических деятелей РФ, в том числе президента страны Владимира Путина, «побуждение к формированию ненависти в отношении социальной группы».

Искандер Ясавеев свою вину не признал. Его адвокат Рим Сабиров настаивал на проведении нового лингвистического исследования, полагая, что эксперт, привлеченный прокуратурой, вышел за пределы своей компетенции. В частности, неясно по какому признаку формируется социальная группа «политические деятели», при этом сам эксперт социологам не является, отмечал адвокат. Господин Сабиров просил исключить из материалов дела экспертизу Набережночелнинского университета, считая ее «недопустимым доказательством», в том числе потому, что эксперта не предупредили об административной ответственности за дачу ложных показаний. Также адвокат просил допросить господина Галиуллин в качестве свидетеля.

«Язык, которым я пользуюсь, это язык научный. Он является противоположным языку ненависти»,— заявил на заседании суда социолог Искандер Ясавеев. Он подчеркнул, что своей статьей хотел «внести вклад в социологическую дискуссию» о причинах начала спецоперации РФ на Украине. Искандер Ясавеев обратил внимание, что в колонке размышлял о возможной «смене власти», которая «предполагается демократическим путем», путем выборов. «Я не говорил в своей статье о свержении власти. Никаких признаков побуждения к насильственным действиям, побуждения к ненависти, вражде, я в своем тексте не нашел»,— отметил господин Ясавеев. Он также указал, что «политические деятели не являются социальной группой». Кроме того, этот термин даже не употребляется в его статье.

Судья Артур Киселев ходатайства Искандера Ясавеева и его адвоката отклонил, а в своем постановлении указал, что «свои выводы эксперт обосновал и не соглашаться с ними оснований у суда не имеется». Смягчающим обстоятельства судья признал наличие у господина Ясавеева несовершеннолетнего ребенка. Тем не менее Искандер Ясавеев будет находиться в спецприемнике до четверга.

Напомним, господин Ясавеев – доктор социологических наук, в 2000–2015 годах был доцентом кафедры социологии в Казанском федеральном университете. Однако вынужден был покинуть вуз на фоне конфликта с бывшим ректором Ильшатом Гафуровым (в конце прошлого года тот был арестован по обвинению в организации заказного убийства). После увольнения из КФУ Искандер Ясавеев стал работать в Санкт-Петербургском филиале ВШЭ.

Социолог участвовал в различных протестных акциях, в том числе против проведения спецоперации РФ на Украине. В начале этого года ему назначили пять суток ареста за участие в несогласованном мероприятии. 17 августа у господина Ясавеева и журналистов, сотрудничавших с российским отделением «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), в том числе с проектом «Idel.Реалии» (также признан иностранным агентом), прошли обыски. 7 октября Минюст РФ включил в список иноагентов самого господина Ясавеева. После этого он был уволен из ВШЭ. Искандер Ясавеев подал иск против вуза. Сегодня это заявление также должно рассматриваться Вахитовским райсудом.

Адвокат Рим Сабиров сообщил «Ъ», что решение об аресте обжаловал. «Наша позиция мне казалась очень убедительной. В лингвистической экспертизе было много ляпов, нонсенсов. Например, политические деятели подводились под группу по национальному признаку»,— сказал «Ъ» Искандер Ясавеев до того, как его отвезли в спецприемник.

Кирилл Антонов