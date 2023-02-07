Проект нового зернового терминала в Азове получил одобрение экспертной организации

Негосударственная экспертная организация «Центр строительно-проектной и промышленной экспертизы» дала положительное заключение по проекту строительства азовского зернового терминала компании ООО «Риф». Информация о результатах оценки содержится в Едином государственном реестре заключений. Объект будет построен по адресу проезд Портовый, 10.

Напомним, в апреле прошлого года по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина границы Азовского морского порта были расширены для строительства нового терминала.

Согласно реестру инвестиционных проектов Ростовской области, мощность нового терминала составит 1,5 млн т в год. Завершить строительство планируется в 2024 году. Стоимость проекта составит 3,3 млрд руб. Также новый объект инфраструктуры обеспечит региону 150 новых рабочих мест. В 2019 году правительство региона заключило соглашение о строительстве с ООО «Азовский морской терминал» и Сбербанком.

Анастасия Назарова