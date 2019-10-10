В порту Азов построят зерновой терминал за 2,6 млрд рублей

Правительство Ростовской области заключило трехстороннее соглашение с ООО «Азовский морской терминал» и Сбербанком о строительстве «Зернового терминала в морском порту Азов» в Азовском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. Ориентировочный объем инвестиций составит 2,6 мдрд рублей.

«В рамках реализации проекта мы планируем увеличить глубину причалов до 4-5 м, что позволит заходить в порт не только речным, но и морским судам. Проектом предусмотрены прием и обработка судов вместительностью до 5 тыс. т»,— передает пресс-служба слова генерального директора ООО «Азовский морской терминал» Юрия Курилова.

Пропускная способность многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов составит 1,5 млн т в год с возможным увеличением до 2 млн т в год.

Дарья Голякова