В Казани открыли пункт приема помощи пострадавшим при землетрясениях в Турции

Генконсульство Турции в Казани запустило пункт приема гуманитарной помощи тем, кто пострадал от землетрясений на юго-востоке страны. Об этом сообщает ТАCC.

Отмечается, что жители Турции, в частности, особо сейчас нуждаются в обогревателях, одеялах, зимней одежде, в портативных зарядных устройствах, в термосах и в спальных мешках.

Кроме того, Генконсульство Турции в Казани открыло книгу соболезнований. Там можно оставить записи с 8 по 19 февраля с 10:00 до 18:00.

Напомним, серия землетрясений в Турции началась накануне утром. В результате погибли свыше 3,3 тыс. человек, более 20 тыс. человек получили травмы.

"Ъ-Казань"